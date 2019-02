- Märkte weiterhin optimistisch bei Handelsgesprächen in Peking- Fristverlängerung positiv zu bewerten, da Deal zustande kommen könnte- EURUSD nach US-Inflationsdaten unter Druck, DE30 hält sich auf hohem NiveauDie Wall Street konnte ihre Intraday-Gewinne am Mittwoch zwar nicht halten, aber am Ende des Tages reichte es dennoch für ein leichtes Plus. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,3% auf 2.753 Punkte, der Leitindex Dow Jones um 0,46% auf 25.543 Punkte und der technologielastige NASDAQ um 0,08% auf 7.420 Punkte. Donald Trumps jüngste Kommentare sorgen jedoch weiter für gute Stimmung an den Märkten und führten dazu, dass die genannten Aktienindizes ihre Rallye von 2019 während der heutigen Asien-Sitzung fortsetzten. Der US-Präsident zieht nämlich in Erwägung die am 1. März auslaufende ...

