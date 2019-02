Aderendhülsen sind eine Erfindung der sechziger Jahre. Damals ging es primär um den mechanischen Schutz des Kupferleiters in der Klemmverbindung. Häufig kontaktierte die Klemmschraube direkt auf dem Leiter - was zu Beschädigungen oder gar Drahtbruch führte. Hier bietet die Hülse einen mechanischen Schutz. Alternativ wurden die Litzenenden auch verlötet - allerdings zeigt Lötzinn unter Druck- und Temperatureinfluss ein starkes Fließverhalten. Dabei traten häufig Kontaktprobleme auf, was letztlich zum normativen Verbot dieser Methode führte.

Auch bei den heutigen innovativen Anschlusstechniken ist die Vorkonfektionierung der Litzenenden weit verbreitet. Denn nach wie vor bringt die Aderendhülse einige Vorteile mit sich. Außerdem bietet der Prozess der Leitervorbehandlung - Ablängen, Abisolieren, Vercrimpen - ein hohes Optimierungs- und Einsparpotenzial.

Was sagen die Normen?

Ein flexibler Kupferleiter muss nicht mit einer Aderendhülse konfektioniert werden. Normativ unterliegen alle Schraub- und schraubenlosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...