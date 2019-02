Auf den ersten Blick hat Bayer mit operativen Problemen in allen drei Geschäftsstrategien zu kämpfen (Crop Science, Pharma und Consumer Health). Schaut man jedoch ein zweites Mal hin, so agiert Bayer in Marktsegmenten mit guten Wachstumspotentialen. Es lässt sich lt. Analysen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...