Konzernchef Mark Schneider verspricht: Der Konzern wächst unabhängig von Konjunktur und Handelskonflikten. Die Anleger erhalten Milliardenbeträge.

Für die Nestlé-Aktionäre war es ein gewisses Risiko. Mit dem Medizintechnik-Mann Mark Schneider kam ein branchenfremder Manager an die Spitze des weltgrößter Nahrungsmittelkonzerns. Ausgerechnet ein Deutscher sollte am Genfer See dafür sorgen, dass das Wachstum wieder in den Gang kommt.

Doch die Bilanz 2018 zeigt: Das Experiment geht bislang auf. Die Aktie legte bis Donnerstagvormittag deutlich zu. Das liegt vor allem an Schneiders klarem Kurs.

Der ehemalige Fresenius-Chef macht klar, worum es ihm ihn erster Linie geht: um Wachstum. Aus Größe sollen dann bessere Margen folgen. Bis 2020 verspricht er, Nestlé in den früheren Wachstumspfad von mittleren einstelligen Zuwächsen zurückzuführen. Die operative Marge soll dann zwischen 17,5 und 18,5 Prozent liegen.

Auf dem Weg ist Schneider ein ganzes Stück vorangekommen: Die bereinigte operative Marge lag 2018 bereits bei 17 Prozent. Mit drei Prozent ist das Wachstum noch ausbaufähig, trifft aber die eigene Prognose aus dem Frühjahr und die Erwartungen der Analysten. Im Vorjahr war das Umsatzwachstum mit 2,4 Prozent noch auf einem langjährigen Tief.

Für die Aktionäre hat Schneider zudem Zucker: Er beschleunigt das Aktienrückkaufprogramm. Die zweite Hälfte der versprochenen 20 Milliarden Euro soll nun schon bis zum Dezember 2019 abgeschlossen sein - ein halbes Jahr früher als geplant. Das Geld fließt an die Aktionäre uns stützt den Aktienkurs.

Das ist auch eine Folge des Wirbels, den der aktivistische Investor Daniel Loeb im vergangenen Sommer gemacht hat, ...

