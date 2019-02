Die Deutsche Börse schreibt einen Milliardengewinn, trotz des zehrenden Konzernumbaus. Nun sucht Vorstandschef Theodor Weimer nach neuen Anleihen.

Die Deutsche Börse hat Übernahmen unverändert fest im Blick. "Das ist ganz klar auf unserem Radarschirm drauf", sagte Vorstandschef Theodor Weimer am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz des Finanzkonzerns. Allerdings müsse sich eine passende und vor allem bezahlbare Gelegenheit ergeben. Die Feuerkraft des Unternehmens liege bei rund 1,3 Milliarden Euro.

Weimer geht davon aus, dass die Eigentümer des Konzerns auch Geld zuschießen könnten, etwa im Rahmen einer Kapitalerhöhung, sollte sich eine gute Option ergeben. "Allerdings fragen wir unsere Investoren da nicht vorab, das ist nicht unser Selbstverständnis."

Weimer, der den Betreiber der Frankfurter Wertpapierbörse und der Derivatebörse Eurex seit gut einem Jahr führt, sieht aktuell vor allem Zukäufe in einzelnen Geschäftsbereichen als sinnvoll an - etwa im Anleihen-, Devisen- oder Rohstoffhandel. Hier habe sich der Schwerpunkt in der Branche verschoben. Nachdem jahrzehntelang eine Konsolidierung der Börsen selbst das Geschehen bestimmt habe, gehe es nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...