Deutschland oberster Arbeitsvermittler Detlef Scheele über das Für und Wider der SPD-Sozialstaatspläne, ein Ende des deutschen Jobbooms und die Kunst, Mittelständler für Weiterbildung zu begeistern.

WirtschaftsWoche: Herr Scheele, SPD-Chefin Andrea Nahles hat den Sozialstaat als Burg bezeichnet, über dessen Mauern man erst klettern müsse. Sind Ihre Arbeitsagenturen und Jobcenter abweisende Festungen?Herr Detlef Scheele: Bei uns stehen die Türen auf. Wir beraten gut und zeigen ein freundliches Gesicht.

Warum spricht Ihre Parteifreundin dann von einer Verwaltung, die "kein Zutrauen in Menschen" habe?Das müssen Sie sie schon selber fragen. Ich glaube, unser Problem ist, dass einige Aussagen aus der Zeit der Agenda-Reformen bis heute nachwirken. Ich habe kürzlich mal alte Presseartikel aus den Jahren 2003 bis 2005 nachgelesen und muss sagen: Kein Wunder, dass die Betroffenen dem System nicht viel Vertrauen entgegengebracht haben.

Sie meinen so berühmte Aussprüche wie den von Exkanzler Gerhard Schröder, es gebe kein Recht auf Faulheit.Ja. Aber das ist Vergangenheit.

Das verheerende öffentliche Image von Hartz IV ist Gegenwart.Unsere Kundenbefragungen sprechen eine andere Sprache. Da ist nichts verheerend. Nehmen Sie nur mal das Jobcenter Duisburg, da vermitteln wir in einem speziellen Team vor allem alleinerziehende Mütter. Das heißt, wir bemühen uns nicht nur um Jobs, sondern auch um die Organisation der Kita-Betreuung der Kinder, auch in Randzeiten. Das ist Kümmern pur.Gleichzeitig wurden allein 2018 knapp 85 000 Klagen in den Jobcentern eingereicht. Fast 40 Prozent haben Erfolg.Das stimmt, aber setzen Sie das bitte ins richtige Verhältnis: Bei über 20 Millionen Bescheiden pro Jahr ist das ein sehr kleiner Anteil. Sie beherrschen doch Prozentrechnung? Das sind 0,4 Prozent.

Aber heißt das, Sie finden das neue SPD-Sozialstaatskonzept 2025 eigentlich überflüssig?Nein, bezogen auf die Grundsicherung ist es vernünftig. Auch wir in der Bundesagentur für Arbeit wollen weniger, aber effektive Sanktionen für Arbeitslose, die bei der Vermittlung nicht mitwirken. Die Miete zu streichen ist - ebenso wie eine 100-prozentige Streichung der Regelsätze - Unfug. Gleichzeitig bleibt deren Höhe, wie sie war. Das ist nur fair gegenüber denen, die arbeiten und diese Transfers finanzieren. Ich kann keine Abkehr vom Prinzip des Förderns und Forderns erkennen.

Konkret: Ist das nun die schöne, neue Bürgergeld-Welt - oder doch Hartz 4.1.?In der Summe würde sich schon eine Menge verändern. Nehmen Sie nur den Vorschlag, in dieser neuen Grundsicherung zwei Jahre lang auf Vermögensprüfungen oder erzwungene Umzüge zu verzichten. Da geht es um Sicherheit; um das Gefühl, nicht sofort nach unten durchgereicht zu werden. Und mal ganz ehrlich: In teuren Metropolen wie Hamburg muss in der Regel schon heute niemand umziehen. Eine lange genutzte Wohnung in Eimsbüttel ist billiger als die neue, kleinere in Barmbek. Da wird, wie man in meiner Heimat Hamburg sagt, viel Spökenkiekerei betrieben.

Grünen-Chef Robert Habeck übrigens …... hat auch interessante Ideen ...

… und erzählt oft, dass er das umfangreiche Hartz-Antragsformular selbst einmal ausfüllen wollte und es einfach nicht verstanden hat. Wir haben viele Bescheide um mehr als die Hälfte verkürzt, zum Beispiel von 9 auf 4 Seiten. Wir sind außerdem gerade dabei, einzelne Anträge online zur Verfügung zu stellen. Sie werden dann auch kürzer und verständlicher. Und es gibt noch Bescheid-Erklärer in Jobcentern, die bei Bedarf unter die Arme greifen. Aber: Ja, trotz aller Bemühungen ist vieles noch zu kompliziert.

Wie wird es endlich verständlicher? Das Interesse am bedingungslosen Grundeinkommen zeigt doch: Viele wünschen sich einfache, klare Regeln.Weniger ist mehr. ...

