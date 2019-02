Die Airline aus Abu Dhabi hat in den letzten Jahren Milliardenverluste eingefahren. Lediglich 37 Jets will Etihad in den kommenden Jahren abnehmen.

Die Fluggesellschaft Etihad hat nach Milliardenverlusten ihre Flugzeugkäufe verschoben. Etihad werde "in den kommenden Jahren" fünf Airbus A350-1000, 26 Airbus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...