- In Spanien könnten vorgezogene Wahlen bevorstehen- DE30-Anstieg traf auf Verkaufsdruck über 11.200 Punkte-Marke- Airbus stellt Produktion des größten Passagierflugzeugs der Welt einDie Aktien aus Westeuropa handeln heute höher, wobei die größten Zuwächse in der Schweiz und Frankreich zu verzeichnen sind. Andererseits ist im östlichen Teil Europas eine Schwäche zu erkennen, da die Blue-Chip-Indizes aus Russland, Ungarn und Polen heute alle niedriger notieren. Ansonsten entwickeln sich die italienischen Aktien unterdurchschnittlich und der spanische IBEX (SPA35) liegt knapp über dem gestrigen Schlusskurs. Der DE30 handelt im H4-Chart weiterhin über dem 33er SMA, kann sich jedoch von diesem nicht entfernen. Beachten Sie, dass der lange obere Schatten der neuesten Kerze auf einen signifikanten Verkaufsdruck oberhalb der 11.200 Punkte-Marke hinweist. Quelle: xStation 5 Aufgrund der innenpolitischen Entwicklungen sollten Investoren in naher Zukunft den spanischen Vermögenswerten mehr Aufmerksamkeit schenken. Premierminister Pedro Sánchez führte die Minderheitsregierung an, die auf die Unterstützung der linksgerichteten Podemos sowie anderer separatistischen Parteien aus Katalonien angewiesen war. Die gemeinsamen ...

