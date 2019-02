Weil so oder so aber so nicht. Wir wollen keinen No-Deal, deswegen brauchen wir einen Deal, aber nicht so einen Deal wie wir ihn jetzt vorgeschlagen bekommen haben, weil Deal ist Deal aber No Deal nicht. Wer jetzt an drei-jährige Kinder beim Spinat-Essen oder vielleicht auch spät pubertierende Jugendliche beim Zur-Schule-gehen-argumentieren denkt liegt … falsch. Es handelt sich um durchaus ernst genommen wollende Erwachsene. Genauer gesagt, um britische Politiker. Es geht, natürlich, zum x-ten Mal um den Brexit. Nach mittlerweile mehr als zwei Jahren ist das britische Parlament einen großen Schritt weiter gekommen. Man weiß jetzt, dass man keinen "harten Brexit" will. Das unkontrollierte Austreten aus der EU will man nicht. Eine unfassbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...