Hinweis: Ab sofort sind die relevanten Berichte zu Listings und Börsengängen unter http://www.boerse-social.com/listing gesammelt. Aktuell: Eine international große Marke will zurück an die Börse, nämlich der Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's). Das Unternehmen will seine Aktien unter dem Kürzel "LEVI" an der New York Stock Exchange listen. Die in San Francisco ansässige Denim-Company war schon mal an der Börse, und zwar von 1971 bis Mitte der 1980er Jahre. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 14.02.)

