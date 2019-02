Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für SLM Solutions auf "Buy" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Die fehlende Nachfolge für die Position des Finanzvorstands sorge für Unsicherheit, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit sei bei dem Zulieferer für die Solarindustrie noch kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen, so dass bei der Aktie Zurückhaltung angebracht bleibe./mf/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 08:32 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 08:32 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A111338