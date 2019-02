Am Mittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1268 US-Dollar gehandelt. Nach schwachen Konjunkturdaten aus Deutschland war der Euro bis auf 1,1250 Dollar gefallen.Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich der Euro am Donnerstag-Morgen ebenfalls etwas ab. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1368 Franken. Der ...

