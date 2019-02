Dortmund - Aktie bricht nach CL-Niederlage ein!

Richard Pfadenhauer,

In der ersten Halbzeit hatten die Dortmunder durchaus gute Torchancen. In den zweiten 45 Minuten wurden die Schwarzgelben gestern von Tottenham jedoch an die Wand gespielt: 3:0 hieß es am Ende für die Londoner. "Die Niederlage des BVB kommt nicht von ungefähr" heißt es in einem Beitrag auf Sport1.de. Borussia Dortmund braucht also im Rückspiel am 3. März ein Wunder um doch noch ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. Aber nicht nur in der Champions League läuft es derzeit nicht nach Plan. Im DFB-Pokal ist der Tabellenführer der Bundesliga kürzlich gegen Werder Bremen ausgeschieden und der Vorsprung auf den Tabellenzweiten der Liga FC Bayern München ist auf fünf Punkte zusammengeschrumpft.

Die Entwicklung ist auch am Aktienkurs abzulesen. Die Aktie schwächelt schon seit dem ersten Februarwochenende. Heute knickte die Aktie um weitere sechs Prozent ein. Schließlich entgeht dem BVB bei einem potenziellen Ausschieden im Achtelfinale Einnahmen in Millionenhöhe. Allein für das Erreichen des Viertelfinals würde Dortmund 10,5 Mio Euro und für das Halbfinale weitere 12 Mio Euro erhalten. Gelingt es der Truppe von BVB-Trainer Lucien Favre jedoch das Ruder herumzureißen, die Bayern in Schach zu halten und zumindest die Meisterschaft zu holen, dürften die BVB-Anleger möglicherweise bald wieder versöhnlich gestimmt sein. Angesichts eines Jahresumsatzes von 536 Mio. Euro in der Saison 2017/18 sind möglicherweise entgehende Einnahmen aus der Champions League zwar ärgerlich. Mehr jedoch nicht. Mit dem Wegfall der 3-fach-Belastung stehen die Chancen auf die Meisterschaft äußerst gut. Zudem soll Kapitän Marco Reus und damit einer der Garanten des jüngsten Erfolgs Ende des Monats wieder auf dem Platz stehen und der Aktie wieder Aufwind geben. Sollte sich die Schwäche der Dortmunder jedoch zur Krise entwickeln könnte die Aktie in den kommenden Wochen weiter unter Druck kommen. Am Wochenende geht es gegen Nürnberg (mit neuem Trainer).

Charttechnischer Ausblick: Borussia Dortmund



Widerstandsmarken: 8,20/9,00/9,50 EUR

Unterstützungsmarken: 7,25/7,80 EUR

Die Aktie von Borussia Dortmund brach heute deutlich ein und fing sich erst wieder im Bereich des Dezembertiefs von EUR 7,80. Dort findet das Papier zunächst eine Unterstützung. Solange dieses Level hält besteht die Chance auf eine technische Gegenbewegung bis EUR 8,20 und im weiteren Verlauf sogar bis EUR 9. Bei einer Niederlage gegen Nürnberg am kommenden Wochenende könnte das Papier jedoch unter EUR 7,80 fallen. In diesem Fall droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis EUR 7,25.

Borussia Dortmund in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.08..2018 - 14.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Borussia Dortmund in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 15.02.2011 - 14.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

