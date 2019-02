Das angepeilte Ziel von 1,4 Milliarden Euro ist Ende 2018 erreicht worden. Daimler erwartet, dass die Einsparungen 2019 erstmals voll ergebniswirksam werden.

Daimlers Lastwagensparte hat das angepeilte Ziel von 1,4 Milliarden Euro weniger Kosten pro Jahr Ende 2018 erreicht. Die Einsparung an Fixkosten werde 2019 erstmals voll ergebniswirksam, erklärte Daimler Trucks am Donnerstag in Gaggenau.

