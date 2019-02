Der Einkauf über Amazon, Alibaba & Co. hat großen Einfluss auf das Design von Verpackungen. Hersteller wie Henkel, Nestle oder Unilever stellen sich auf die neuen Herausforderungen des Onlinehandels ein.

Irgendwann schickte ein Henkel-Mitarbeiter in Österreich ein Paket auf die Reise. Darin befand sich unter anderem auch eine Flasche mit Flüssigwaschmittel, an der ein Datenlogger befestigt war. Als das Paket nach zwei Tagen im Düsseldorfer Henkel-Headquarter eintraf, waren Stefan Strathmann und seine Kollegen gespannt. An den gespeicherten Daten auf dem Beschleunigungssensor konnte der Chef der Verpackungsentwicklung ablesen, wie oft das Paket geworfen oder umgeladen worden war, wie oft es auf dem Kopf landete oder welchen Erschütterungen es ausgesetzt war. "Die Signale der Aufzeichnung bilden die Krafteinwirkungen auf die Verpackung ab", erklärt Strathmann. "Wir erhalten dadurch Einblicke, welcher Belastung eine Flasche auf bestimmten Transportwegen ausgesetzt sein kann". Diese Daten werden dann in einer digitalen Simulation auf viele unterschiedliche Designs angewandt und in entsprechenden physikalischen Tests nachgestellt.

Früher landeten die Produkte aus den Henkel-Fabriken schlicht und einfach auf einer Palette. Die Flaschen, Tuben, Standbeutel oder Schachteln standen aufrecht, waren geschützt von einem Karton und wurden meist von einer Folie zusammengehalten. Viel passieren konnte da nicht. "Der Wechsel von der Palette zum Einzelpaket ist ein großer Schritt", sagt Strathmann. "Dabei ist die "Last Mile" die zentrale Herausforderung - für alle Hersteller von Konsumgütern." Das kennt jeder, der mal einen Paketboten bei der Arbeit beobachtet hat: Pakete werden geworfen, fallen auf den Boden, purzeln wild durch den Lieferwagen.

Mehr als 110 Jahre nach der Markteinführung von Persil springt Henkel mit der Einführung von E-Commerce-Varianten seiner Produkte auf einen Trend, der die gesamte Konsumgüterindustrie umtreibt. Auch Procter & Gamble (P&), Unilever oder Nestlé setzen sich intensiv mit der Anpassung ihrer Produkte an die Bedingungen des Einkaufens per Internet auseinander. Denn der Vertrieb über Amazon, Alibaba oder die Lieferdienste der Lebensmittelhändler wird für die Konsumgüterriesen immer wichtiger. Im vergangenen Jahr dürfte der Umsatz bei Gütern des täglichen Bedarfs nach ersten Schätzungen wieder zweistellig ausgefallen sein. So war es auch in den vergangenen Jahren. 2017 hatte der Onlineumsatz mit diesen Gütern 3,8 Milliarden Euro erreicht.

"Die Optimierung von Verpackungen für den Versand ist ein globales Thema bei Henkel", sagt Moritz Klämt, Global Digital Director bei Henkel. Betrachte man den gesamten Markt, sehe man, dass der Bereich Wasch- und Reinigungsmittel jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...