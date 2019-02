Das digitale Speichern von Personalakten und Personalaktendokumenten ist eine Sache. Den eigentlichen Mehrwert erzielt ein Unternehmen aber erst, wenn die Prozesse rund um diese Dokumente und Akten digitalisiert und maximal automatisiert werden können. Dazu bietet die Fabasoft Personalakte u.a. steuerbare Workflows für individuell angepasste Kundenprozesse. Die Personalabteilung spielt eine immer wichtigere Rolle für den Geschäftserfolg eines Unternehmens. Der Fachkräftemangel verursacht ein steigendes Maß an entgangenen Umsätzen oder durch schlechte Produkt- bzw. Servicequalität zunehmende Unzufriedenheit seitens der Kunden. Daher ist ein hohes Maß an Digitalisierung der Dokumente einerseits und ein maximaler Grad an Automatisierung der ...

