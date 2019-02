Der Aktienkurs fiel hier mit mehreren kleinen Widerständen nach unten. Er konnte sich aber noch in der oberen Hälfte des Bollinger Bands festhalten. Der Super Trend liegt auch noch weiterhin unter dem Aktienkurs, das sollte sich so schnell auch nicht ändern. Der Relative Stärke Index ist im neutralen Bereich zu finden. Der OBOS liegt auch in diesem Gebiet, zuvor war er in der überkauften Zone anzutreffen.

Wie sieht es im 4-Stundenchart aus?

Der Aktienkurs bewegt sich hier langsam nach ... (Johannes Weber)

