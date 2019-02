Chinas Kommunisten, Trumps Protektionisten und die US-Internetgiganten betreiben den Untergang der Marktwirtschaft - und Deutschland baut den Sozialstaat aus.

Vergangene Woche hat Deutschland den Anschluss an die Weltspitze verloren - wieder einmal. Jedenfalls sieht Joe Kaeser es so. Für den Siemens-Chef endet an diesem Mittwoch der Traum von einem "europäischen Bahn-Champion", mit dem Siemens und die französische Alstom, die Nummer zwei und drei im weltweiten Zugbaugeschäft, zur Nummer eins aufschließen wollten, dem chinesischen Staatsbahnbauer CRRC. Mehr als zwei Jahre hat Kaeser für den Deal gekämpft. Nicht mal sechs Minuten dauert die Grabrede von EU-Kommissarin Margrethe Vestager in Brüssel. Keine Fusion. Kein Airbus für die Schiene. Im Namen der Marktwirtschaft.

Keine 24 Stunden später steht Kaeser auf der Bühne des WirtschaftsWoche-Gipfeltreffens der Weltmarktführer. Er hat Vestager vorgeworfen, "für Europa alles falsch" zu machen, und denkt jetzt auf offener Bühne über die Weltwirtschaftsordnung nach, den Standort Deutschland und den globalen Wettbewerb. "Unsere industrielle Basis ist ein Schatz, um den uns die ganze Welt beneidet", sagt Kaeser, eine Art Wohlstandsbasis - ein Garant für gute Löhne, für Mitarbeiterbeteiligung, für die Balance der Gesellschaft. Nur: Wer an ihrem Bestand interessiert sei, der müsse auch bereit sein, den Wohlstand, den "inklusiven Kapitalismus", das europäische Modell zu verteidigen. Im Namen eines Wohlstands für alle.

Seit an Seit in Richtung Dirigismus

Jeder im Saal weiß, was Kaeser meint. Und gegen wen sich seine Verteidigungsstrategie vor allem richtet. Gegen die Verächter des Wettbewerbs. Die Staatskapitalisten. Die Kader in China.

Und Kaeser weiß sich darin einig mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der vergangene Woche seine "Nationale Industriestrategie 2030" veröffentlicht hat. Darin ist von "Industrie-Führerschaft" die Rede, von "Größe zählt" - und von "starken Akteuren", die fähig sind, "Wettbewerbern aus den USA oder China auf Augenhöhe" zu begegnen.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt in einem druckfrischen Grundsatzpapier vor der "Dimension der staatlichen Innovationslenkung" in China, vor der Marktmacht "nationaler Champions", vor "hohen Asymmetrien im Marktzugang" und dem "zunehmenden Kontrollanspruch" der Partei. Und für den ehemaligen Wirtschafts- und Außenminister Sigmar Gabriel steht fest: "Während Europa den Werteverfall in der Weltpolitik beklagt, verschieben andere die Machtachsen", mit Zutrittsbarrieren und staatlicher Subventionierung, mit der Verletzung von Patenten, erzwungenem Technologietransfer und der staatlichen Beeinflussung von Faktorpreisen: "Kein Land der Erde geht so fahrlässig mit den Grundlagen seines Wohlstands um wie Deutschland", so Gabriel, und: Das Brüsseler Verbot, "einen europäischen Champion der Bahnindustrie zu bilden", sei "geradezu absurd in diesen Zeiten".

Kaeser, Altmaier, Gabriel und der BDI - wann zuletzt hat man in Deutschland so viel politökonomische Prominenz und Gestaltungsmacht Seit an Seit marschieren sehen - vordergründig in der Abwehr fremder staatlicher Einflüsse, in letzter Konsequenz dann aber für staatlichen Interventionismus und Dirgismus in Deutschland? Wobei alle flugs versichern, dass sie es natürlich irgendwie ganz anders meinen. Dass es darum geht, "unsere marktwirtschaftliche Ordnung widerstandsfähiger" zu machen (BDI), damit "wir noch etwas zu sagen haben in dieser Welt" (Gabriel), damit Europa nicht "vom ‚rule maker' zum ‚rule taker'" absteigt (Altmaier) - und damit das europäische Modell einer regalbasierten Marktwirtschaft im Systemwettbewerb mit einer venture-kapitalistischen USA und einem staatskapitalistischen China nicht an Attraktivität einbüßt.

Vermutlich ist den Regierungspolitikern und Konzernchefs in diesen Wochen selbst nicht ganz klar, ob sie das eigene Wirtschaftsmodell gerade retten oder opfern. Wie auch? Der marxistische Philosoph Antonio Gramsci hat eine "Krise" schon vor vielen Jahrzehnten als historische Stimmung definiert, als Stadium der Gewissheit, "dass das Alte stirbt und das Neue nicht zur Welt kommen kann". In genau so einer Situation befinden wir uns: Jeder ahnt, dass man sich die spätkapitalistische Wirtschaftswelt nicht mehr puppenstubenökonomisch als Ort friedlich konkurrierender Wein- und Tuchhändler vorstellen kann. Keiner weiß, welche Erträge die Wohlstandsmaschine für wen abwirft, wenn sich die Machtachsen in Richtung "Nations first" verschieben.

Investitionen in die Vergangenheit

Die Netzwerkeffekte der digitalen Plattformökonomie unterlaufen das Wettbewerbsprinzip, begünstigen autoritäre Regime, Winner-takes-it-all-Märkte und monopolistische Konzernstrukturen. Viele Nationen, insbesondere China, manipulieren die Faktorpreise (Land, Energie, Arbeit). Auf den westlichen Finanzmärkten ist der Preis aller Preise (der Zins) spätestens seit der Finanzkrise 2008 ff. so maßlos verzerrt, dass von einer "Marktwirtschaft" nicht ernsthaft mehr gesprochen werden kann. Die Prozesse der Globalisierung werfen vor allem für die Unter- und Mittelschichten in traditionellen Industrieländern keine Wohlstandsgewinne mehr ab. Und natürlich steht Europa mit den USA und China in einem tripolaren Systemwettbewerb, in dem es um Technologieführerschaft und diplomatisch-außenwirtschaftliche Siege im Wettbewerb um Ressourcen geht.

Europa droht in diesem Systemwettbewerb ins Hintertreffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...