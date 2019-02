Der französische Automobilkonzern Renault (ISIN: FR0000131906) will eine Dividende von 3,55 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Beim derzeitigen Börsenkurs von 57,63 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,16 Prozent. Die Hauptversammlung ist am 12. Juni 2019. Der Umsatz von Renault fiel im Jahr 2018 um 2,3 Prozent auf 57,42 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...