Heute um 18:30 Uhr läuft ein weiterer Beitrag zum Thema Akkus / Lithium-Ionen Batterien / Elektromobilität auf ORF 2. Den gestrigen Beitrag in ORF Konkret über European Lithium finden Sie im folgenden Link: Rohstoffe für Akkus aus KärntenLesen Sie zudem die heutigen Branchen News: Macron will Elektrobatterie mit deutsch-französischem Plan vorantreibenFrankreich will Insidern zufolge in den nächsten fünf Jahren 700 Millionen Euro in die europäische Produktion von Batterien für E-Autos investieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...