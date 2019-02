Das Bollinger Band verkleinerte sich hier immer mehr, der Kurs könnte mit jeder Bewegung eine Gegenbewegung anregen. Der Super Trend schwebt aber unter dem Kurs entlang, es ist denkbar, dass das länger so bleibt. Der Relative Stärke Index bleibt auch weiterhin in einer sehr zentralen Position, er könnte sich in naher Zukunft wieder bergab bewegen. Der OBOS nahm gerade erst auch die Kurve nach unten, vielleicht geht es für den Markt länger nach unten.

