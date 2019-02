Klar positionieren will sich das BSI in der Causa Huawei nicht. Die Frage: Soll der chinesische Mobilfunkausrüster Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes ausgeschlossen werden?

Die Cyberwächter des Bundes wollen öffentlich keine Empfehlung für oder gegen den Ausschluss des chinesischen Mobilfunkausrüsters Huawei vom Aufbau des 5G-Netzes aussprechen. "Das ist eine politische Entscheidung, sagte Arne Schönbohm, Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), an diesem Donnerstag in München.

Aufgabe des BSI sei es, eine sichere Netzwerkarchitektur zu gewährleisten. Ein sogenannten "Kill Switch" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...