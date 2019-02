RHI Magnesita zieht nach wie vor eine mögliche Transaktion mit Kumas Manyezit Sanayi AS in Betracht. Das Unternehmen habe eine Exklusivvereinbarung mit dem Verkäufer Yildiz Holding A.S und Gözde Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S abgeschlossen, wie der Feuerfest-Konzern informiert. Als Marktführer im Segment bemühe man sich regelmäßig, die sich bietenden Möglichkeiten zur Teilnahme an der laufenden Konsolidierung der Feuerfestbranche zu bewerten, so RHI Magnesita. Es könne jedoch keine Sicherheit dahingehend gegeben werden, dass eine Transaktion stattfinden werde, betont das Unternehmen.

