Es besteht der Verdacht, dass der Onlinehändler gegen österreichisches und europäisches Kartellrecht verstoßen habe. Amazon will mit den Behörden kooperieren.

Der Online-Riese Amazon ist nun auch in Österreich ins Visier der Behörden geraten. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) habe ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts von Verstößen gegen österreichisches und europäisches Kartellrecht eröffnet, teilte die Wiener Behörde am Donnerstag mit. Amazon lehnte einen Kommentar unter Verweis auf das laufende Verfahren ab. Man wolle aber eng mit den österreichischen Behörden zusammenarbeiten, hieß es in einer Stellungnahme des US-Konzerns.

Amazon zählt neben dem chinesischen Rivalen ...

