Die größte Bank der Welt, JP Morgan, hat eine eigene Kryptowährung aufgelegt. Der "JPM Coin" könnte den Zahlungsverkehr revolutionieren. Doch das System hat Nachteile.

Ausgerechnet JP Morgan! In der Kryptowährung-Szene halten aktuell viele Beobachter die Luft an. Wie die weltgrößte US-Bank am Donnerstag mitteilte, hat sie die Entwicklung und Erprobung einer eigenen Kryptowährung abgeschlossen. Nun soll der JPM Coin bei für Zahlungen einsatzbereit sein.

Auf den ersten Blick erstaunt der Schritt der US-Bank. JP-Morgan-Chef Jamie Dimon gilt als skeptischer Beobachter der Kryptowelt. Die wichtigste Digitalwährung, Bitcoin, bezeichnete Dimon 2017 als "Betrug", verglich den starken Preisanstieg mit der holländischen Tulpenmanie, einer Spekulationsblase im 17. Jahrhundert.

Und doch ist die Strategie der Bank folgerichtig. Denn so skeptisch ihr Chef gegenüber Bitcoin und Co. aufgetreten war, so nachdrücklich erforschte JP Morgan die unterliegende Blockchain-Technologie, die die sicheren, dauerhaft nachvollziehbaren Kryptozahlungen ermöglicht.

JP Morgan hat 2018 mehr als 31 Milliarden Dollar verdient und gibt einen dreistelligen Millionenbetrag im Jahr für die Erforschung der Blockchain-Technik aus. Aus dem Bankenkonsortium R3, das ihre Potenziale testet, ist JP Morgan 2017 ausgetreten. Stattdessen hat man mit Unterstützung von Ethereum-Entwickeln eine eigene Plattform aufgebaut, Quorum. Diese bildet nun die Basis für den JPM Coin.

"JPM Coin is aktuell ein Prototyp, der mit einer kleinen Nummern von JP-Morgan-Geschäftskunden getestet wird", erklärt Umar Farooq, Leiter digitaler Zahlungsverkehr und Blockchain bei der US-Bank. Später im Jahr werde das Pilotprogramm ausgeweitet. "Wir haben in der aktuellen Phase keine Pläne, ihn für Endkunden anzubieten."

Damit ist klar, was der JPM Coin alles nicht ist: Er soll keine Konkurrenz sein für Bitcoin und Co. Er entsteht nicht in einem offenen Netzwerk. Und er richtet sich nicht an Privatkunden. Sein Ansatz ist ein anderer: Der JPM Coin ist ein bankeigenes Verrechnungsmittel für die Netze von JP Morgan. Er ist 1:1 an den Dollar gebunden, die Bank ...

