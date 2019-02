Die Investmentbank JPMorgan hat eine eigene Kryptowährung entwickelt. Der JPM Coin soll unter anderem internationale Überweisungen für große Firmenkunden beschleunigen.

TOP-Meldung JPMorgan startet eigene Kryptowährung für internationale Zahlungen JPMorgan-Chef Jamie Dimon ist für seine kritischen Kommentare zu Bitcoin berüchtigt. Doch nun hat die Investmentbank eine eigene Kryptowährung. Der JPM Coin wurde von Ingenieuren der Bank entwickelt und soll schon in "ein paar Monaten" in der Praxis getestet werden, berichtet CNBC am Donnerstag. Dem Bericht zufolge soll der JPM Coin dazu verwendet werden, einen Teil der Transaktionen zwischen JPMorgan und den Kunden seines Zahlungsverkehrsgeschäfts in Echtzeit abzuwickeln. Im Rahmen dieses Geschäfts transferiert die Bank täglich über 6 Billionen US-Dollar. JPMorgans Blockchain-Chef Umar Farooq nannte gegenüber CNBC drei Hauptanwendungsfälle für den neuen JPMorgan-Token, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...