Der Star-Investor hat sich von Millionen Apple-Aktien getrennt. Dafür vergrößert Buffett aber seinen Anteil an der US-Bank JP Morgan.

Warren Buffett setzt weiter auf den amerikanischen Bankensektor. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat im vierten Quartal 2018 den Anteil am größten US-Institut JP Morgan Chase weiter ausgebaut, wie aus einer Pflichtmittelung an die Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Ende Dezember hielt Berkshire 50,1 Millionen Aktien an der Bank. Ein Quartal zuvor waren es noch 35,7 Millionen Aktien.

Buffett und JP-Morgan-Chef Jamie Dimon sind schon lange eng verbunden. Berkshire, ...

