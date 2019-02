Deutsche Entsorger verschiffen Kunststoffabfälle nach Asien, wo sie Menschen und Umwelt vergiften. Für Deutsche Behörden aber gilt der Müll als wiederverwertet. Eine Spurensuche bei Plastikhändlern und Müllmafiosi.

Das Plastik sackt unter Pua Lay Pengs pinken Ballerinas ein, als sie den Müllberg erklimmt. Die 46-Jährige ist hochgewachsen, sportlich, trotzdem rinnt ihr der Schweiß von der Stirn. Sie bückt sich, greift nach einer Verpackung. "Ist das aus Deutschland?", fragt sie, und hält eine weiß-blaue Verpackung in die Höhe. "Fein Waschmittel", darunter das Logo von Edeka. Ein paar Meter weiter liegen Folien von Kochschinken, Milchmäusen, sogar von schwäbischen Maultaschen. Haushaltsmüll.

Pua klettert weiter, über Tüten und Kartons, Folien und Flaschen, alle bereits ausgebleicht von der malaysischen Sonne. Oben auf dem Müllberg hat sie einen guten Blick auf die Fabrik neben der Deponie. Die Wände sind nach außen verbogen, als wären sie aufgeplatzt, wohl von der Hitze. "Nachts verbrennen sie hinter der Halle immer noch", sagt Peng.

Der beißende Rauch war das Erste, was den Anwohnern in Jenjarom auffiel. Pua ist Chemieingenieurin, für sie war der Geruch ein Alarmzeichen. Mit Rollern und einer Drohne kundschaften die 46-Jährige und ihre Nachbarn die Gegend aus. Sie fanden mehr und mehr solcher Deponien, hinter meterhohen Wellblechwänden oder versteckt zwischen Palmen.

Ein paar Kilometer weiter, in Pulau Indah, lagert ein ganzer Fundus deutscher Markenprodukte, in einem Hof mit überwachsenen, schmutzig-feuchten, weißen Wänden: Zwiebelnetze von Edeka neben Obstnetzen der "Reiferei Walter Pott", das Etikett trägt noch die Adresse in Leverkusen. Dazu Wurstverpackungen von Aldi. Eine Folie der Marke Wolf, "Familienmetzgerei seit 1925", liegt im Dreck, über 9700 Kilometer vom bayrischen Firmensitz entfernt.

Pulau Indah liegt nur wenige Kilometer entfernt von Port Klang, dem zwölftgrößten Hafen der Welt. Übersetzt heißt der Ort "schöne Insel". Davon aber ist nicht mehr viel zu sehen. Leere Straßen führen vorbei an verlassenen Gewerbegebieten. Ein perfekter Standort, wenn man etwas loswerden will. Die Gegend ist zu einem bequemen Abladeplatz für Hinterlassenschaften des europäischen Konsums verkommen. Hier entsteht so etwas wie das neue Drehkreuz einer weltweit agierenden Müllmafia.

In Deutschland ist es längst verboten, Müll zu deponieren. Schließlich könne viel Neues daraus entstehen, könnten Abfälle in Rohstoffe verwandelt werden, versprechen Supermarktketten, Recyclingkonzerne und Politiker im Einklang. Der Export von Kunststoffabfällen ist deshalb nur erlaubt, wenn diese auch im Ausland verwertet werden. Ob das tatsächlich geschieht, prüft jedoch niemand.

Probleme gibt es nicht nur in Malaysia. Auch in Thailand, Indonesien und Vietnam existieren illegale Deponien. Selbst in Polen brannten schon Müllberge. In den statistischen Jahrbüchern der Bundesrepublik aber wird jedes exportierte Gramm Abfall als recycelt vermerkt.

Wie kann das sein?

Die WirtschaftsWoche und das ZDF-Magazin "Frontal 21" sind der Spur des Mülls gefolgt - von den illegalen malaysischen Müllkippen zurück bis zu deutschen Verpackungsherstellern und den Regalen der großen Supermarktketten. Während die sich dafür feiern, Einweggeschirr aus dem Sortiment zu verbannen und Gurken nicht länger mit Folie zu umhüllen, schildern Aktivisten und Betroffene, Recyclingunternehmer, Ermittler und Politiker ihre Sicht der Geschichte. Und schnell wird klar, warum trotzdem Tausende Tonnen Plastik illegal in Asien landen - und wie leicht sich die Verantwortung dafür verschleiern lässt.

Tarnen und täuschen

HS 3915 lautet das Kürzel, unter dem sich die offiziellen Statistiken für die Probleme in Malaysia finden lassen. Das ist der Zollcode für "Abfälle, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen". Plastikmüll. Vor einem Jahr stoppte China, bisher die Müllkippe der Welt, die Importe aus Europa. Seitdem ist Malaysia erste Wahl für Plastikexporte nach Übersee. Allein zwischen Januar und Oktober vergangenen Jahres verschifften deutsche Unternehmen 114 000 Tonnen Plastikabfälle - ein Plus von 125 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Nur die USA, Großbritannien und Japan schicken noch mehr Müll.

Was in Pulau Indah lagert, ist kein Haushaltsmüll. Das zeigt schon die schiere Menge der Zwiebelnetze. Diese Verpackungen sind nie bis in die gelben Tonnen und Säcke der Verbraucher gelangt. Schon die Hersteller müssen sie systematisch entsorgt haben. Einige der Folien sind meterlang und noch mit Schnittmarkierungen versehen. Anhand dieser Codes lässt sich der Ursprung des Mülls nachvollziehen.Die WirtschaftsWoche schickt Fotos und teilweise auch Proben an die Hersteller. Die aber antworten, wenn überhaupt, nur schleppend. Die Obstreiferei Walter Pott etwa lässt E-Mails wochenlang unbeantwortet, teilt schließlich telefonisch mit, die Geschäftsführung sei "auf Messe".

Verbrennen vor verwerten

Edeka erklärt, man könne den Sachverhalt "aktuell nicht konkreter nachvollziehen." Man arbeite ausschließlich mit "mit zertifizierten Entsorgungs- und Recyclingbetrieben". Das gelte auch für den Zwiebellieferanten aus den Niederlanden, und den Produzenten der Gemüsenetze in Italien.

Der Discounter Aldi bestätigt, dass die Folien "noch vor der Verwendung als Verpackungsmaterial" aussortiert wurden. Der Abfall werde an deutsche Verbrennungsanlagen geliefert. Es sei "leider nicht nachvollziehbar, über welche Wege die Folien nach Malaysia gelangt sein könnten".

Der Lieferant von Aldi, so viel lässt sich anhand der Verpackungen feststellen, ist die geka Frisch + Frost GmbH. Ein Tochterunternehmen der PHW-Gruppe, die mit Marken wie "Meine Metzgerei" und "Wiesenhof" Deutschland mit Billig-Geflügelfleisch versorgt. "Wir ...

