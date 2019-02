14. Februar 2019 - 23:55 Uhr - Das war die vieldiskutierte Meldung des Tages. Jahrelang dagegen und plötzlich dafür. Aber so läuft das immer in Upcoming Markets. - Aus dem Handel am Donnerstag gehen alle großen Coins nahezu Plus-Minus-Null heraus. Ein weiterer Tag in der Bewegung zur Seite. Siehe 1-Stunden-Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView). Ich möchte den Blog dieses Tages nutzen, um auf die Meldung von JP Morgan einzugehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...