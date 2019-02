Ein professionelles Obsoleszenzmanagement wird immer wichtiger: Der geschulte Blick geht heute nur noch mit modernster Technik.

Plagiate sind kaum mehr von den Originalen zu unterscheiden. Das Sicherheitsrisiko ist enorm, denn fällt eine Produktfälschung in den hauseigenen Probeläufen nicht auf, kann dies fatale Folgen haben.

"Weltweit verkaufen skrupellose Geschäftemacher aussortierte, oft schrottreife Halbleiter als Neuware. Oder sie etikettieren billige Standardbauteile um und verhökern sie als teure Spezialkomponenten mit erweiterten Spezifikationen. Gewinnspannen von 300 Prozent und mehr sind keine Seltenheit", erläutert Jens Hoefer. Der Geschäftsführer von Factronix beobachtet, wie sich vor allem in den letzten Jahren vorzugsweise in China eine regelrechte Plagiats-Industrie mit Umsätzen in Millionenhöhe entwickelte - mit steigender Tendenz.

Ein komplett anderes Verständnis von Recycling ist die Grundlage für die schier unerschöpfliche Quelle an gefälschten oder umgearbeiteten Bauelementen, erläutert Thomas Otto, CTO von Factronix: "Veraltete oder kaputte elektronische Produkte werden ausgeschlachtet. Mit abenteuerlichen Methoden werden die Bauelemente von der Platine abgelöst und nach Packagegrößen sortiert und verramscht."

Obsoleszenzmanagement: Elektronikfertiger stehen unter Druck

Dass das Geschäft mit Plagiaten schon immer erfolgreich war und sich derzeit einer besonderen Hochkonjunktur erfreut, ist auf die Bauteilknappheit mit eklatanten Lieferzeiten und abgekündigte Bauteile - also Obsoleszenzen - zurückzuführen. Elektronikfertiger nehmen in der Not auch Bauelemente und Komponenten unbekannter Herkunft in Kauf, weiß Thomas Otto zu berichten: "Zunehmend muss auf Ware zurückgegriffen werden, die nicht aus der direkten Lieferkette des Bauteilherstellers stammt. Im Idealfall kann man gut eingelagerte Überbestände anderer Firmen erwerben, ansonsten bleiben einem nur noch Bauteile des zweiten Versorgungswegs." Mit einem guten Obsoleszenzmanagement ließe sich die Gefahr, in eine Plagiatsfalle zu tappen, erheblich minimieren, sind sich die Factronix-Chefs einig.

Die Gründe für Bauteil-Obsoleszenzen sind vielfältig, werden aber in den zwei Kategorien geplant und ungeplant eingestuft. Ursachen einer geplanten Obsolezenz ist einerseits in der IC-Lebenszeit selbst zu sehen. Und diese dauert wegen fortschreitender, technischer Spezifizierung und Miniaturisierung mittlerweile lediglich zwei Jahre. Das sei zu knapp, um von langer Hand geplante ...

