- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 14 (27) EUR - 'SELL'- BERENBERG STARTET PROCREDIT HOLDING MIT 'HOLD' - ZIEL 11,60 EUR - DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 124 (122) EUR - 'BUY'- HSBC SENKT ZIEL FÜR OSRAM AUF 37 (40) EUR - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 132 (120) EUR - 'OVERWEIGHT' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 220 (227) EUR - 'NEUTRAL'- MAINFIRST STARTET OSRAM MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 52 EUR- RBC SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 119 (125) EUR - 'SECTOR PERFORM'- SOCGEN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 140 (126) EUR - 'BUY'- WDH/COMMERZBANK HEBT FREENET AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 21 (28) EUR- WDH/COMMERZBANK SENKT TELE COLUMBUS AUF 'REDUCE' (HOLD) - ...Den vollständigen Artikel lesen ...