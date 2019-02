Auch am Freitagmorgen konnte der Dax das Minus vom Vorabend nicht einholen.

Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltkonjunktur ziehen sich Anleger aus dem deutschen Aktienmarkt zurück. Der Dax fiel zur Eröffnung am Freitag um 0,4 Prozent auf 11.046 Punkte.

Am Donnerstag lockten Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China zunächst weitere Anleger in den deutschen Aktienmarkt zurück. Doch nachmittags rutschte der Dax ins Minus. Zum Handelsschluss notierte der Index 0,7 Prozent tiefer auf 11.090 Punkte. Das Tageshoch mit 11.260 Zählern erreichte der Leitindex zum Handelsstart.

China und die USA planen am Freitag das Ende ihrer jüngsten Gesprächsrunde im Handelskonflikt. Für die Verhandlungen waren am Donnerstag der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin zu Gesprächen mit Chinas Vize-Premier Liu He zusammengekommen.

Am zweiten Tag des Besuchs sind weitere Treffen mit der chinesischen Führung geplant. Am 1. März endet ein 90-tägiger "Waffenstillstand". Die USA haben mit neuen Strafzöllen gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. US-Präsident Donald Trump deutete zuletzt jedoch an, dass die Frist auch für eine Weile aufgeschoben werden könnte, wenn eine Übereinkunft nahe sei.

Die Aktien von Scout24 stiegen gegen den Trend um elf Prozent auf 46,06 Euro. Die Finanzinvestoren Blackstone und Hellman & Friedman wollen das Kleinanzeigenportal für 46 Euro je Aktie oder insgesamt 5,7 Milliarden Euro übernehmen. Scout24 begrüßte das Angebot.

Einzelwerte im Überblick

Allianz: Der Versicherer hat am Freitagmorgen seine Geschäftszahlen für das vergangene Jahr bekannt gegeben.Das operative Ergebnis stieg 2018 vor allem dank der Sachversicherungs-Sparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...