Nach drei Gewinntagen in Folge drehten die europäischen Börsen gestern am Nachmittag wieder in negatives Terrain. Die am Vormittag erzielten Zuwächse bröckelten angesichts enttäuschender US-Einzelhandelsergebnisse rasch ab. Eine Ausnahme unter den wichtigsten Börsen war wieder London, wo der Footsie dank eines schwachen Pfunds leicht zulegen konnte. Sonst standen wieder Unternehmensergebnisse im Mittelpunkt. Airbus konnte dank guter Zahlen ein Plus von 2,7% erzielen. Zudem wird die Produktion des Flaggschiffes A 380 eingestellt werden, der Riesenvogel konnte zuletzt auf Grund schwacher Nachfrage nicht mehr gewinnbringend produziert werden. Schneider Electric konnte ebenfalls mit den Zahlen bei den Investoren punkten, zusätzlich steckte sich der ...

