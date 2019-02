Allianz: Alles im grünen Bereich

So richtig spektakulär war das nicht, was die Allianz (WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005) zum Ende der Woche an Zahlen zu präsentieren hatte. Allerdings kann man sich als Anleger auch an einem mehr als soliden Konzern, der regelmäßig sehr attraktive Dividenden zahlt und eigene Aktien zurückkauft, erfreuen.

Die Ausschüttung für 2018 soll im Vorjahresvergleich um 12,5 Prozent auf 9,00 Euro pro Aktie steigen. Aktuell würde dies einer Dividendenrendite von knapp 5 Prozent entsprechen. Nicht übel in Zeiten, in denen Alternativinvestments zu Aktien wie Tages- oder Festgeld nur mickrige Rendite abwerfen.

Den vollständigen Artikel lesen ...