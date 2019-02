- US-Einzelhandel mit stärkstem Rückgang seit neun Jahren- Wenig Fortschritte bei Handelsgesprächen in Peking- May verliert Abstimmung im britischen Parlament- DE30-Bären kehren kurzfristigen Trend umDie Futures des S&P 500 erreichten am Donnerstag bereits vor der europäischen Eröffnung ein neues Hoch in ihrer seit Ende Dezember anhaltenden Rallye. Der marktbreite Aktienindex zog sich erst leicht von seinem Tageshoch zurück und wurde am frühen Nachmittag schwer von den enttäuschenden US-Daten getroffen. Die US-Einzelhandelsumsätze gingen im Dezember um 1,2% im Vergleich zum Vormonat zurück - der stärkste Rückgang seit September 2009. The National Retail Federation (NRF) machte vor allem den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Stilllegung der US-Regierung für die schwachen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...