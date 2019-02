Nachdem der Gesetzgeber die Förderung von hocheffizienten KWK-Anlagen zunächst nicht wie versprochen über 2017 hinaus verlängerte, fand sich kurz vor Weihnachten 2018 doch noch eine Lösung. Einige Anlagenbetreiber gehen bei der neuen Regelung allerdings leer aus.

Energieeffizienz ist neben erneuerbaren Energien das zweite Schlagwort der Energiewende. Das Bundeswirtschaftsministerium hat sich gar den Slogan "Efficiency first" auf die Fahnen geschrieben. KWK-Anlagen sind hierzu ein wichtiger Schlüssel - ob sie nun mit fossilen oder aber erneuerbaren Brennstoffen betrieben werden. Die Anlagen produzieren gleichzeitig - also gekoppelt - Elektrizität und Wärme und erreichen damit deutlich höhere Wirkungsgrade als ungekoppelte Anlagen: Während in konventionelle Kraftwerken zwischen 40 und 70 % der Primärenergie ungenutzt verloren gehen, ist es bei modernen KWK-Anlagen höchstens ein Fünftel. "Die effiziente Stromgewinnung mit KWK ist eine wichtige Säule der Energiewende," meint daher auch Utz Tillmann, ...

