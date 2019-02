Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Osram Licht 2.33% AM2019 (THOMAS28): Guten Morgen zusammen, ich habe eine kleine Position von Osram aufgebaut, da ich an eine Übernahme durch Finanzinvestoren glaube. Im optimalsten Fall sehen wir noch die 50€. Allerdings ist mit einer Enstcheidung vor April nicht zu rechnen. Ich werde auch an schwächeren Tagen noch weitere Positionen aufbauen. (15.02. 09:27) >> mehr comments ...

