- Britische Einzelhandelsumsätze am Morgen- Industrieproduktion aus den USA am Nachmittag- Vorläufiges Verbrauchervertrauen der Uni-MichiganDer Freitag sieht ziemlich interessant aus, wenn wir einen Blick auf den Wirtschaftskalender werfen. Zunächst einmal werden den Anlegern am Morgen die britischen Einzelhandelsdaten für Januar angeboten. Darüber hinaus ist am frühen Nachmittag ein Update zur US-Industrieproduktion geplant. Kurz nach US-Eröffnung wird zudem das vorläufige Verbrauchervertrauen der Uni-Michigan für Februar veröffentlicht. 10:30 Uhr | Großbritannien, Einzelhandelsumsätze (Januar): Es scheint, dass das Brexit-Drama in Großbritannien ...

