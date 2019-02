Die diplomatische Krise zwischen Frankreich und Italien entspannt sich zunehmend. Als erster Schritt kehrt der französische Botschafter nach Rom zurück.

Frankreich wird seinen aus Italien abgezogenen Botschafter wieder zurückbeordern. "Er bricht heute nach Rom auf", kündigte Europaministerin Nathalie Loiseau am Freitag im Gespräch mit dem französischen Sender "RTL" an. Politische Führer aus Italien, die sich in der ...

