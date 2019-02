Diese Reaktion war eindeutig: Am Donnerstag geriet die Puma-Aktie deutlich unter Druck. Am Ende des Xetra-Handelstages verabschiedete sich die Aktie mit einem Tages-Minus von 30,50 Euro bzw. rund -6,3% auf 451,00 Euro. Was war geschehen? Puma hatte neue Geschäftszahlen veröffentlicht, für das 4. Quartal 2018 bzw. das gesamte Geschäftsjahr 2018. Dabei sahen diese durchaus gut aus. Konkret: 2018 stiegen die Umsätze bei Puma demnach um 12,4% (währungsbereinigt sogar um 17,6%). Es gab demnach in ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...