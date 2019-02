Zum Thema Wirecard soll es in diesem Beitrag nicht um Spekulationen darüber gehen, was jetzt an den Negativ-Meldungen in den bekannten Presse-Artikeln wahr ist und was nicht. Denn mangels näherer Informationen weiß ich da auch nicht mehr als andere. Stattdessen der Blick auf die Geschäftszahlen. Dazu ist festzustellen, dass die Geschäftszahlen für 2018 laut Wirecard am 4. April veröffentlicht werden sollen (dann steht auch eine Bilanzpressekonferenz des Unternehmens an). Die aktuellen Zahlen, ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...