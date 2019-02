DAX - Zielzone vor dem Verfallstermin erreicht

Henry Philippson,

Der DAX bröckelte bereits am gestrigen Nachmittag ab und erreichte die erste Zielzone ("Bereich um 11.120 Punkte") auf der Unterseite. Heute Morgen eröffnete der Index deutlich schwächer und erreichte das zweite gestern genannte Kursziel ("…danach der Bereich um 11.000 Punkte") auf der Unterseite. Damit wurde die zweite Eröffnungskurslücke dieser Handelswoche erwartungsgemäß wieder geschlossen.



Ausgehend vom Zielbereich auf der Unterseite kann sich der Index im Verlauf des Vormittags wieder deutlich erholen. An der EUWAX ist heute Mittag kleiner Verfallstermin. Dies und die Tatsache, dass die kurzfristigen Chartstrukturen hier aktuell wieder etwas unklar sind, macht die Seitenlinie zu einem attraktiven Ort für Kurzfrist-Trader. Die kurzfristigen Ziele auf der Unterseite wurden abgearbeitet, hier muss man vor dem Wochenende nicht mehr Haus und Hof riskieren. Zumal es nach wie vor keine konkreten Ergebnisse der jüngsten Verhandlungen zwischen China und den USA gibt. In dem Sinne wünsche ich Allen Lesern ein Schönes Wochenende!.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.01.2019 - 14.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 14.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C1H 11,49 9.955 9,87 29.03.2019 DAX Index HX54UY 20,02 9.100 5,60 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemmarkets; 15.02.2019; 10:55 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX4C17 12,94 12.300 8,92 28.02.2019 DAX Index HX4NW8 12,31 12.350 8,98 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemmarkets; 15.02.2019; 10:55 Uhr

