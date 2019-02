Zürich (awp) - Die Aktien von Nestlé sind am Tag nach der Publikation der Geschäftszahlen 2018 erneut gesucht und bleiben in der Nähe des am Vormittag des Vortages erreichten Allzeithochs. Die am Donnerstag gegen Handelsende etwas abgebröckelten Gewinne werden damit zumindest zum Teil wieder aufgeholt. Die am Freitag erschienenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...