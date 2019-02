General Electric (GE) hatte eigentlich einen neuen, stattlichen Hauptsitz an der Küste von Boston geplant. Am 8. Mai 2017 erfolgte bereits der Spatenstich für den Campus von Innovation Electric in einem künftig 12-stöckigen Gebäude. Auf dem 2,5 Hektar großen Grundstück von GE in der Necco Street im Seaport District von Boston sollten 800 Arbeitsplätze geschaffen werden. Doch daraus wird nun offenbar nichts - zumindest nicht in dieser Größenordnung.

US-Konzern befindet sich im Umbruch

General ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...