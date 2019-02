Die Aktie der Deutsche Bank befindet sich übergeordnet bereits seit Dezember 2017 in einem Abwärtstrend. Er wurde bis in den Dezember 2018 hinein fortgesetzt und führte den Kurs durch das Tief vom 27. Dezember bei 6,67 Euro kurzfristig sogar unter die Marke von 7,00 Euro zurück. Die anschließende Erholung gipfelte am am 28. Januar mit einem Anstieg auf 8,32 Euro.

Die Käufer standen zwar kurz davor, den langfristigen Abwärtstrend zu überwinden, doch sie wurden im Februar wieder zurückgeschlagen. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...