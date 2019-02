Die Wiener Börse hat ein neues Handelsmitglied zugelassen. Mit Wirkung vom 19. Februar 2019 ist BofA Securities Europe SA, Paris im Handel am Kassamarkt zur Teilnahme am Handel mit Wertpapieren über das elektronische Handelssystem Xetra® berechtigt und nimmt als Direkt-Clearingmitglied am Abwicklungssystem für im Handel am Kassamarkt geschlossene Geschäfte teil, informiert die Wiener Börse. Damit erhöht sich die Zahl der Handelsmitglieder weiter - erst mit Wirkung vom 11. Februar 2019 wurde Citigroup Global Markets Europe AG, Frankfurt am Main (Deutschland) zugelassen.

Den vollständigen Artikel lesen ...