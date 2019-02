Für das Bauprojekt sollen in der Spitze bis zu 600 Arbeiter tätig sein. Die Fabrik wird die erste Produktionsanlage von Valvoline in China sein. Das Unternehmen erwartet sich weiterhin wachsende Geschäfte auf dem chinesischen Automobilmarkt. Der Branchenverband Passenger Car Association hat Anfang des Jahres jedoch mitgeteilt, dass der Absatz von Personenwagen in China 2018 zum ersten Mal seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...