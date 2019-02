Dividendenwette mit dem Spezialversandhändler Takkt, Chancen durch Aufspaltung bei Electrolux, Hannover Rück wächst kräftig und Harley-Bonds sind ein heißer Ritt. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Takkt - Mit den Haniels investieren

Nur wenige etablierte Unternehmen setzen die digitale Transformation so konsequent um wie der Stuttgarter Spezialversandhändler Takkt. Der Anteil des E-Commerce-Geschäfts am Auftragseingang überstieg zuletzt 50 Prozent, und er zieht weiter an. Die Konzerntöchter beliefern in Amerika und Europa mehr als drei Millionen Geschäftskunden mit langlebigen und preisstabilen Ausrüstungsgegenständen. Das Sortiment umfasst Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel und Ausrüstungsgegenstände für Gastronomie, Hotels und Einzelhandel. Das Geschäftsmodell bewährt sich auch in der digitalen Welt und liefert stabile freie Mittelzuflüsse. Nach neun Monaten 2018 verbesserte sich der Umsatz um rund vier Prozent auf 878 Millionen Euro. Die Cashflow-Marge erreichte fast zehn Prozent.

Ordentlich und verlässlich sind deshalb die Ausschüttungen. Hauptanteilseigner der Stuttgarter mit 50,2 Prozent ist die Investmentholding der Duisburger Industriellendynastie Haniel. Gemessen an der durchschnittlichen Dividendenschätzung für 2018 von 0,61 Euro pro Aktie, errechnet sich aktuell eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent. Möglicherweise winkt noch mehr. So soll das Management darüber nachdenken, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Sonderdividende vorzuschlagen. Analysten der ebenfalls in Stuttgart beheimateten LBBW kalkulieren mit einer Gesamtausschüttung von 1,05 Euro pro Aktie. Aus dem Takt geriete die Bilanz damit nicht - angesichts einer komfortablen Eigenkapitalquote von fast 60 Prozent.

Aktientipp 2: Electrolux - Getrennte Haushaltsführung

Haushaltsgeräte sind ein Wachstumsmarkt. Die Nachfrage nach neuen, energiesparenden Küchengeräten oder Waschmaschinen nimmt weltweit stetig zu. Digitale Features treiben den Bedarf genauso wie der Boom im Onlinehandel. Um gut fünf Prozent, so die Hochrechnung des amerikanischen Forschungsinstituts Allied Market Research, dürfte der globale Markt für Hausgeräte auf absehbare Zeit jährlich wachsen. Eine der führenden Adressen ist die schwedische Electrolux, unter deren Dach auch die deutsche Traditionsmarke AEG fortgeführt wird.

Einen Extraschub bekommt Electrolux durch die Abspaltung des Geschäfts für professionelle Kunden - also Produkte für Restaurants, Hotels und Großküchen. Im ersten Halbjahr 2020 soll die Sparte als eigene Aktie an die Börse gehen. Aktionäre von Electrolux bekommen dann je nach bisherigem Anteilsbesitz Aktien der neuen Gesellschaft. Die Schweden erhoffen sich damit eine Wertsteigerung: Zum einen können sie die ausgegliederte Sparte dann gezielter auf Profis zuschneiden. Zum anderen dürften die im Profigeschäft erzielten hohen Margen zu einer höheren Bewertung der neuen Aktien führen.

Auch das Kerngeschäft mit privaten Kunden, das bei Electrolux bleibt, ist vielversprechend. Im internationalen Geschäft werden einzelne Landesgesellschaften zusammengefasst, das senkt Kosten. Der Materialaufwand dürfte durch die Beruhigung bei Industriemetallpreisen sinken. Und sollten sich der brasilianische Real und der argentinische Peso stabilisieren, gäbe es nicht wieder so schwere Währungsverluste wie im vergangenen Jahr.

Aktientipp 3: Hannover Rück - Viel dynamischer als die Konkurrenz aus München

Es ist noch nicht lange her, da drängten Hedgefonds in das Geschäft mit Rückversicherungen und machten eingesessenen Unternehmen kräftig Konkurrenz. Doch das Kalkül der Finanzinvestoren, nach dem schweren Wirbelsturmjahr 2017 über Prämienerhöhungen einen schnellen Reibach zu machen, ging nicht auf. Jetzt ziehen sich die Finanzinvestoren wieder zurück - zum Vorteil klassischer Rückversicherer.

Um 15 Prozent konnte die Hannover Rück, Nummer vier der Branche, ihr Prämienvolumen im Kerngeschäft Schadenrückversicherung 2018 ausbauen. Wegen vorteilhafter Neuverträge zu Beginn des Jahres sind in diesem Jahr insgesamt, inklusive Personenrückversicherung, mehr als 20 Milliarden Euro Prämienvolumen in Sicht. Binnen zehn Jahren wäre das fast eine Verdopplung des Geschäftsvolumens. ...

