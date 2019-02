Die Rauch-Familie schließt sich über ihre Esola Beteiligungsverwaltung an dem B&C-Syndikat bei der Amag an. Dafür scheidet die Oberbank aus dem Syndikat aus. Esola hält 4,1 Prozent an der Amag. Die B&C-Gruppe kontrolliert künftig mit ihrer eigenen Aktienmehrheit, durch die neue Vereinbarung mit der Esola Beteiligungsverwaltung sowie durch ein bereits bestehendes Syndikat mit der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG insgesamt 73,3 Prozent der Amag-Aktien. Als Teil der Vereinbarung mit der B&C-Gruppe wird Esola den ehemaligen Vorstand der Daimler AG, Wolfgang Bernhard, für den Amag-Aufsichtsrat nominieren. Der Automobilindustrie-Experte soll Oberbank-CEO Franz Gasselsberger ersetzen, der aufgrund neuer Regeln für Bankvorstände ...

