Das Börsenjahr 2019 ist trotz der jüngsten Rückschläge aus der Sicht von Aktionären sehr viel versprechend angelaufen. So richtig trauen mag dem Braten aktuell aber kaum jemand. Zu tief sitzt wahrscheinlich der Schock der zum Teil horrenden Kursverluste im abgelaufenen Jahr. Bei über 70 Prozent aller Aktien weltweit waren die Notierungen in 2018 um mehr 20 Prozent gefallen. Nicht selten kam es zu Halbierungen oder noch stärkeren Rückgängen. Doch es gab auch positive Ausnahmen. Von dem Crash verschont blieben zum Beispiel die meisten Aktien der europäischen Immobilienbranche, die ihre positive Entwicklung in den vergangenen Wochen zudem weiter fortgesetzt haben. Das freut alle wikifolio-Trader, die in diesem Segment frühzeitig engagiert waren."Gewohnt wird immer"Der seit rund fünf Jahren in der Immobilienbranche tätige wikifolio-Trader Sven Winkler ("SvenMarket") hat sich vor allem während des Aktienmarkt-Einbruchs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...